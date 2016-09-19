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    В Баку в отношении гражданки России совершено мошенничество на сумму 51 тыс. долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданки России. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Хазарском районе. 

    Согласно информации, 43-летняя гражданка Российской Федерации Махира Мамедова обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что в 2011 году некий мужчина по имени Ровшан, родившийся в городе Томск РФ, злоупотребив ее доверием, взял у нее 51 тыс. долларов США.

    По факту ведется расследование.

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