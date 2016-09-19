В Баку в отношении гражданки России совершено мошенничество на сумму 51 тыс. долларов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданки России.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Хазарском районе.

Согласно информации, 43-летняя гражданка Российской Федерации Махира Мамедова обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что в 2011 году некий мужчина по имени Ровшан, родившийся в городе Томск РФ, злоупотребив ее доверием, взял у нее 51 тыс. долларов США.

По факту ведется расследование.