В Баку в одном из торговых центров совершена кража

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района Баку были задержаны лица, укравшие деньги и мобильный телефон в раздевалке одного из торговых центров.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, 5 августа в раздевалке одного из торговых центров на территории Ясамальского района были украдены 500 манатов и мобильный телефон жителя города Баку Джавида Махмудова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдельного полицейского полка быстрого реагирования и 29-го отдела Ясамальского районного управления полиции были задержаны подозреваемые в совершении кражи, ранее судимый Садиг Юсифов и разыскиваемый по статье 177 (кража) Уголовного кодекса Эльман Гурбанзаде.