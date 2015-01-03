​В квартире обнаружен труп мужчины

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в квартире в Сабаильском районе столицы остается беспомощным Камран Вели оглу Расулов 1956 г.р.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, на место сразу же прибыли спасатели министерства.

Проникнув в квартиру, они обнаружили хозяина без сознания. Прибывшие на место происшествия врачи станции скорой медицинской помощи констатировали смерть К.Расулова.