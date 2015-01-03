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    ​В квартире обнаружен труп мужчины

    Спасатели МЧС проникли в квартиру, где обнаружили тело 59-летнего Камрана Расулова

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в квартире в Сабаильском районе столицы остается беспомощным Камран Вели оглу Расулов 1956 г.р.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, на место сразу же прибыли спасатели министерства.

    Проникнув в квартиру, они обнаружили хозяина без сознания. Прибывшие на место происшествия врачи станции скорой медицинской помощи констатировали смерть К.Расулова.  

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