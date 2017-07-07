 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку в кафе произошла массовая драка, есть задержанные

    По факту 3 человека задержаны и доставлены в отделение полиции© "Report"

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку в кафе произошла массовая драка. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе.
    В кафе, расположенном на пересечении улицы А. Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида, спор возникший между владельцем и посетителями заведения в последствии перерос в драку. Так, владелец кафе Талех Гасанов подрался с 4-мя посетителями. В ходе инцидента пострадали два человека.

    В кафе также побита посуда, сломаны стулья. Об инциденте сообщили в 28-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали троих граждан и доставили их в отделение полиции.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi