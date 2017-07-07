В Баку в кафе произошла массовая драка, есть задержанные

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку в кафе произошла массовая драка.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе.

В кафе, расположенном на пересечении улицы А. Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида, спор возникший между владельцем и посетителями заведения в последствии перерос в драку. Так, владелец кафе Талех Гасанов подрался с 4-мя посетителями. В ходе инцидента пострадали два человека.

В кафе также побита посуда, сломаны стулья. Об инциденте сообщили в 28-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали троих граждан и доставили их в отделение полиции.

По факту ведется расследование.