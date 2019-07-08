В Баку в хостеле обокрали иностранца.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, обратившись в 39-ое отделение полиции Сабаильского РУП, иностранец заявил, что 5 июля в хостеле у него украли 400 манатов и 400 долларов.

В связи с обращением было проведено соответствующее расследование и преступник был установлен за короткое время.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 39-го отделение полиции Сабаильского РУП был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Физулинского района С.Рустамов.

Расследования продолжаются.