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В Баку в хостеле обокрали иностранца

В Баку в хостеле обокрали иностранца

В Баку в хостеле обокрали иностранца.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, обратившись в 39-ое отделение полиции Сабаильского РУП, иностранец заявил, что 5 июля в хостеле у него украли 400 манатов и 400 долларов. 

В связи с обращением было проведено соответствующее расследование и преступник был установлен за короткое время. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 39-го отделение полиции Сабаильского РУП был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Физулинского района С.Рустамов. 

Расследования продолжаются.

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