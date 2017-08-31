В Баку в доме торжеств из-за певца Иззата Багирова возникла драка, есть пострадавшие

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку в одном из доме торжеств спор из-за известного певца Иззата Багирова перерос в драку.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме торжеств "Неолит" по адресу Низаминский район, улица Микаила Алиева, 9.

Житель столицы Новруз Асланлы организовал в маленьком зале дома торжеств застолье в связи с поступлением сына в вуз. Во время торжества между одним из гостей и певцом И. Багировым возник спор. Причиной спора стала просьба одного из гостей к оператору снимать не певца, а гостей. В знак протеста певец покинул зал посредине торжества. Это вызвало недовольство организатора мероприятия.

После спора между Н. Асланлы и его родственниками и телохранителем певца, а также сотрудниками ресторана произошла рукопашная драка. Во время драки Н. Асланлы нанесли удар по голове тупым предметом. Во время инцидента пострадал и его 16-летний сын Вюсал Асланлы.

Они оба госпитализированы. Состояние Н. Асланлы врачи оценивают как тяжелое.

Факт расследуется Низаминским районным управлением полиции.