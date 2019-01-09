Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку в доме произошел взрыв, погибли три члена одной семьи.

Как сообщили Report в МЧС, в Ясамальском районе в двухкомнатном одноэтажном доме с деревянной конструкцией общей площадью 72 кв.м. произошел взрыв, перешедший в пожар. От действия взрывной волны наружная несущая часть стены обрушилась на стоявший во дворе автомобиль марки "Тофаш". В результате пожара сгорела возгораемая конструкция дома. Во время инцидента пожарными и спасателями были обнаружены тела Мамедова Айдына Аждар оглу 1956 г.р., Мамедовой Хураман Джахангир гызы 1962 г.р. и Мамедовой Айгюн Айдын гызы 1993 г.р. Соседние дома были спасены от огня.

В связи с инцидентом соответствующими структурами ведется расследование.