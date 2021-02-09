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В Баку в частном доме произошел пожар, есть погибший

В Баку в частном доме произошел пожар, есть погибший В Баку произошел пожар в частном жилом доме.
Происшествия
9 февраля 2021 г. 16:20
В Баку в частном доме произошел пожар, есть погибший

В Баку произошел пожар в частном жилом доме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в частном доме по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Балахана Сулейманова.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, принимаются срочные и неотложные меры по недопущению распространения огня.

По предварительной информации, на месте пожара было обнаружено тело 1 человека.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda evdə yanğın olub, ölən var - YENİLƏNİB

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