В Баку в частном доме произошел пожар, есть погибший

В Баку произошел пожар в частном жилом доме.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в частном доме по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Балахана Сулейманова.
На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, принимаются срочные и неотложные меры по недопущению распространения огня.
По предварительной информации, на месте пожара было обнаружено тело 1 человека.
Будет предоставлена дополнительная информация.