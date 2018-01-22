В Баку украден сейф, в котором было 35 000 манатов и 18 800 долларов

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются мероприятия по борьбе с преступностью, в особенности с преступлениями против собственности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, удалось раскрыть совершенное в сентябре прошлого года преступление, в результате которого потерпевшему лицу был нанесен ущерб в крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Гянджи Ниджат Исрафилов, подозреваемый в незаконном проникновении в дом жительницы Баку и похищении сейфа, в котором было 35 000 манатов и 18 800 долларов.

В показаниях следствию Н.Исрафилов признался в содеянном.

По факту в следственном отделе Ясамальского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Необходимые следственные действия и неотложные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.