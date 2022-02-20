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В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей

В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей 20 февраля около 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что Гюльнар Гараханова (1983 г.р.) и двое ее малолетних детей скончались от полученных колото-резаных ранений на съемной квартире в Низаминском районе Баку.
Происшествия
20 февраля 2022 г. 17:55
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей

20 февраля около 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что Гюльнар Гараханова (1983 г.р.) и двое ее малолетних детей скончались от полученных колото-резаных ранений на съемной квартире в Низаминском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на запрос Report, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тела.

По факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.2.7 (убийство двух и более лиц).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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