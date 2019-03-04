В Баку убит 55-летний мужчина

​В Баку убит 55-летний мужчина

4 марта, 2019 10:56

https://report.az/storage/news/605d0c3a11e8a1351360f1fa6eb7d165/5a47d290-bbcb-4df8-a14c-1344d675d1dd_292.jpg Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку убит 55-летний мужчина. Как сообщает Report, в Низаминском районе столицы 41-летний Адиль Газиев нанес смертельное ножевое ранение Фарзали Назирову 1964 г.р. А.Газиев задержан. По факту ведется расследование.

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