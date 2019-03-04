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В Баку убит 55-летний мужчина

​В Баку убит 55-летний мужчина

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку убит 55-летний мужчина.

Как сообщает Report, в Низаминском районе столицы 41-летний Адиль Газиев нанес смертельное ножевое ранение Фарзали Назирову 1964 г.р.

А.Газиев задержан.

По факту ведется расследование.

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