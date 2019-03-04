Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку убит 55-летний мужчина.
Как сообщает Report, в Низаминском районе столицы 41-летний Адиль Газиев нанес смертельное ножевое ранение Фарзали Назирову 1964 г.р.
А.Газиев задержан.
По факту ведется расследование.
Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку убит 55-летний мужчина.
Как сообщает Report, в Низаминском районе столицы 41-летний Адиль Газиев нанес смертельное ножевое ранение Фарзали Назирову 1964 г.р.
А.Газиев задержан.
По факту ведется расследование.
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