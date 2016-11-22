В Баку убийца мужа приговорена к 19 годам лишения свободы, ее знакомый - к 20 годам

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемой в убийстве мужа Лалы Махмудовой и ее знакомого Сади Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор.

Приговором суда Л.Махмудова осуждена на 19 лет лишения свободы, а С.Мамедов - к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что государственный обвинитель попросил для Л.Махмудовой наказания в виде лишения свободы сроком на 19 лет, а для С.Мамедова - 20 лет.

Отметим, что Кямран Махмудов был убит 26 сентября прошлого года. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что убийство совершили Л.Махмудова и С.Мамедов. 3 октября прошлого года они были задержаны и переданы следствию. Выяснилось, что С.Мамедов убил К.Махмудова из огнестрельного оружия, затем вместе с Л.Махмудовой расчленил труп ножом и на своей машине марки BMW отвез на дачу своего брата Али Мамедова в Исмаиллах и похоронил во дворе. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) УК.

Отметим, что Л.Махмудова работала медсестрой в одной из столичных больниц, а К.Махмудов занимался бизнесом.