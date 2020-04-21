В Баку таксист сбил полицейского и военнослужащего

В Баку произошла дорожная авария.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

19 апреля около 22:00 автомобиль марки London Taxi (лондонское такси), управляемый жителем города Баку Б.Аббасовым, совершил наезд на пост дорожной полиции, установленный на улице Бакиханова в Насиминском районе столицы в связи с особым карантинным режимом.

В результате аварии пострадали несшие в это время службу на посту сотрудник Насиминского районного управления полиции Х.Аллахвердиев и военнослужащий Внутренних войск МВД Р.Бахтиярлы, их обоих доставили в госпиталь МВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Б.Аббасов был задержан.