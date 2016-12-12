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    В Баку сын ранил в горло свою мать

    По факту ведется расследование в Сабунчинском районном управлении полиции

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сын ранил в горло свою мать.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Савалан Сабунчинского района. 

    Согласно информации, 45-летняя Бекирова Фаргана Алескер гызы, проживающая в поселке на съемной квартире, поспорила со своим сыном. В результате он напал на нее с ножом. Женщина получила ножевое ранение в горло. Второй сын доставил ее в Городскую клиническую больницу №1. Ф.Бекирова была прооперирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. 

    После операции Ф.Бекирова сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что у ее сына психическое расстройство и она не предъявляет жалобу. 

    По факту продолжается расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.

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