В Баку сын несколько дней находился в квартире с трупом матери

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в квартире обнаружен сгнивший труп женщины.

Как передает Report, происшествие зарегистрировано на территории под названием "20-й участок" в Сабаильском районе.

В одной из квартир по указанному адресу был обнаружен сгнивший труп Эйнуллаевой Солмаз Гудрат гызы 1939 г.р. Сын С. Эйнуллаевой, страдающий умственной отсталостью, не понял, что мать умерла. По этой причине он посчитал, что пожилая женщина уснула, обвернул ее голову целлофаном и пробыл с ней в квартире несколько дней.

Только спустя несколько дней сын С. Эйнуллаевой обратился в скорую помощь, когда тело женщины начало гнить. Прибывшие в квартиру медработники обнаружили сгнивший труп 78-летней женщины.