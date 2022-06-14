В Баку компания оштрафована на 35 тыс. манатов за незаконную вырубку деревьев

В Баку строительная компания, незаконно вырубившая деревья, оштрафована на 35 тысяч манатов.

В Баку строительная компания, незаконно вырубившая деревья, оштрафована на 35 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По информации, в ходе расследования Управлением внеуголовного преследования было установлено, что ООО "Sizin Yurd" при проведении строительных работ незаконно вырубило большие деревья на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе. Начатое в отношении юридического лица производство по делу об административном правонарушении по статье 253.3.1 (незаконная рубка (изъятие), повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений при строительстве) Кодекса об административных проступках АР было направлено в районный суд.

Начатое также в отношении директора ООО Халила Аскерова дело об административном правонарушении направлено в Министерство экологии и природных ресурсов.

В результате ООО "Sizin Yurd" оштрафовано на 35 тыс. манатов, Х.Аскеров – на 5 тыс. манатов.