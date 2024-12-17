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В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший 10:14
Происшествия
17 декабря 2024 г. 10:33
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший

Один человек погиб в результате ДТП в Баку.

Как сообщает Report, на территории поселка Лёкбатан Гарадагского района, на 2,5-м километре автомобильной дороги Лёкбатан-Ходжасан произошло ДТП, в результате которого автомобиль марки Tofaş под управлением Нуриева Рагима Бахтияр оглу столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ 543302-2120, которым управлял Ибрагимов Умуд Рафиг оглу.

В результате пассажир автомобиля Tofaş - Гасанов Садиг Азер оглу (1991 г.р.) скончался на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Гарадагского районного управления полиции возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük avtomobili və minik avtomobili toqquşub, ölən var

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