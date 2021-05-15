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В Баку столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Баку столкнулись автомобили, есть пострадавшие В результате столкновения двух автомобилей пострадал Алиев Эльмеддин Рагим оглу 1982 года рождения и находившийся в другом автомобиле Алиев Элькин Умуд оглу 1983 года рождения
Происшествия
15 мая 2021 г. 06:36
В Баку столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Наримановском районе.

В результате столкновения двух автомобилей пострадал Алиев Эльмеддин Рагим оглу 1982 года рождения и находившийся в другом автомобиле Алиев Элькин Умуд оглу 1983 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в автомобиле скорой помощи. Врачи диагностировали у Эльмеддина Алиева ушиб грудной клетки, а у Элькина Алиева – перелом кости правой руки.

По факту ведется расследование.

Ильгар Абдуллаев

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