В Баку столкнулись автобусы, один человек погиб, 9 ранены

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения пассажирских автобусов, следовавших по маршрутам №103 и №30, и легкового автомобиля на территории Низаминского района Баку, скончался один человек, пострадали 9 человек. 7 раненых госпитализированы в 3-ю клиническую больницу.

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана.

По ее словам, еще двое раненых доставлены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии: "Во время происшествия скончалась 60-летняя женщина. Личность погибшей уточняется".