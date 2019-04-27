В Баку столкнулись автобус и мусоровоз: 24 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

24 человека, в том числе трое детей пострадали в ДТП с участием автобуса и мусоровоза в Баку, передает Report.

Автомобиль коммунальных служб, направляющийся в сторону Баку, врезался сзади в пассажирский автобус номер 171 c государственным регистрационным номером 10-TG-909, следующий из поселка Бильгя в сторону станции метро “Короглу”

8 пострадавших в результате инцидента в настоящее время находятся в больнице. Другие раненые, включая детей, отпущены домой.

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10 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и мусоровоза в Баку, передает Report.

Произошел инцидент неподалеку от "Buta Palace".

Пассажирский автобус номер 171 столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим мусор. Все 10 пострадавших были доставлены больницу.