В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавший - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Добавлено видео
***01:21
Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.
Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.
Так, ехавший на высокой скорости автомобиль марки Daewoo врезался в ожидавшие зеленый свет светофора автомобили марки Mercedes и KIA.
Во время ДТП водитель Daewoo получил травму, его госпитализировали.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook