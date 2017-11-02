В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавший - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.

Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

Так, ехавший на высокой скорости автомобиль марки Daewoo врезался в ожидавшие зеленый свет светофора автомобили марки Mercedes и KIA.

Во время ДТП водитель Daewoo получил травму, его госпитализировали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.