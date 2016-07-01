 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Baku Steel Company произошел взрыв, пятеро пострадали

    Состояние троих раненых стабильно-тяжелое

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На заводе Baku Steel Company, расположенном по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. З.Бунъядова, произошел взрыв в результате производственной аварии.

    Как сообщает Report, в результате взрыва пострадали пять человек.

    Ими являются работники завода – житель г. Сумгайыт Алескер Алекеров 1951 г.р., житель Масаллинского района Эльсевяр Ибадуллаев 1970 г.р., Мамед Керимов 1971 г.р., житель Шабранского района Нусретдин Сафаров 1959 г.р. и Натиг Салманов 1982 г.р.

    Пострадавшие госпитализированы.

    А.Алескеров и Э.Ибадуллаев отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, состояние остальных раненых стабильно-тяжелое.

    По данному факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi