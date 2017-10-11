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    В Баку совершивший аварию водитель автомобиля скрылся с места ДТП

    Сотрудникам Дорожной полиции удалось выяснить личность водителя© Report

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершивший аварию водитель скрылся с места ДТП.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Наримановском районе.

    На пересечении проспектов Зии Буньятова и Азадлыг автомобиль марки Volkswagen с государственным регистрационным номером 10 NG 395, нарушив требования дорожного знака, столкнулся с автомобилем марки Toyota с государственным регистрационным номером 90 TT 360. Машина виновника аварии пришла в негодность. Однако после инцидента он, оставив автомобиль, скрылся. Сотрудникам Дорожной полиции удалось выяснить личность водителя, учинившего аварию. Ведутся его поиски.

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