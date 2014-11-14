Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку совершено разбойное нападение на гражданку Украины. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, задержан подозреваемый в разбойном нападении на Надежду Лиашеву житель Курдемирского района Халид Исмаилов. По предположению следствия, Х.Исмаилов применив силу, отобрал у своей жертвы сумку, в которой были 57 манатов, мобильный телефон и документы.

По факту ведется следствие.