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В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший

В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший.
Происшествия
25 января 2022 г. 10:40
В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший
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В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший.

Как стало известно Report, инцидент произошел 22 января около 15:00 в Насиминском районе, на улице Алатава, дом 203.

Али Ализаде 1994 г.р. ворвался в дом к Намиру Ахмедову и, угрожая ему ножом, потребовал отдать деньги.

Затем А.Ализаде нанес Н.Ахмедову ножевое ранение в правое колено, забрал 2 маната 80 гяпиков и скрылся с места происшествия.

23 января А.Ализаде был задержан сотрудниками управления полиции Насиминского района в качестве подозреваемого.

По факту в Насиминском РУП заведено уголовное дело по статье 181.2.5 (разбой в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, либо с угрозой применения такого насилия) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evə silahlı basqın edən şəxsə cinayət işi açılıb

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