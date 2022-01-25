В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший

В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший.

В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший.

Как стало известно Report, инцидент произошел 22 января около 15:00 в Насиминском районе, на улице Алатава, дом 203.

Али Ализаде 1994 г.р. ворвался в дом к Намиру Ахмедову и, угрожая ему ножом, потребовал отдать деньги.

Затем А.Ализаде нанес Н.Ахмедову ножевое ранение в правое колено, забрал 2 маната 80 гяпиков и скрылся с места происшествия.

23 января А.Ализаде был задержан сотрудниками управления полиции Насиминского района в качестве подозреваемого.

По факту в Насиминском РУП заведено уголовное дело по статье 181.2.5 (разбой в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, либо с угрозой применения такого насилия) УК АР.