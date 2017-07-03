Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершена кража из автомобиля журналиста-исследователя Анара Расула.
Как сообщает Report, об этом А. Расул написал в социальных сетях.
Согласно сообщению, инцидент произошел напротив дома, где проживает журналист, по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова 1б.
Так, заднее стекло автомобиля было разбито. Из машины украдено 3 телефона, Ipad Retina (планшет), съемочная камера, фотоаппарат, банковские карточки, удостоверение личности, водительские права, технический паспорт автомобиля, удостоверение журналиста и другие документы.
А. Расул в связи с происшествием обратился в полицию. По факту ведется расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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