Уснувший за рулем водитель стал причиной тяжелой аварии в Баку - ФОТО

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, водитель Ясин Вагиф оглу Сулейманов 1982 г.р., управляющий небольшым грузовым автомобилем марки Foton Ollin, принадлежащий частной компании уснул за рулем.

В результате автомобиль врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки "КамАз", управляемый Эльмиром Сахиб оглу Шюкюровым

Я.Сулейманов, получивший повреждения во время аварии, был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

По факту ведется расследование.