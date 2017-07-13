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    Уснувший за рулем водитель стал причиной тяжелой аварии в Баку - ФОТО

    В результате столкновения двух грузовиков один человек получил травмы© Foto: Report.az

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, водитель Ясин Вагиф оглу Сулейманов 1982 г.р., управляющий небольшым грузовым автомобилем марки Foton Ollin, принадлежащий частной компании уснул за рулем.

    В результате автомобиль врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки "КамАз", управляемый Эльмиром Сахиб оглу Шюкюровым

    Я.Сулейманов, получивший повреждения во время аварии, был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

    По факту ведется расследование.

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