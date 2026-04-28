В Баку сильный ветер повалил деревья

В Баку сильный ветер повалил 34 дерева.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении озеленительного хозяйства ИВ города Баку.

Отмечено, что за последние два дня на горячую линию объединения поступило в общей сложности 34 обращения, связанные с падением деревьев в результате сильного ветра.

В настоящее время на местах продолжаются работы по уборке и устранению последствий стихии.