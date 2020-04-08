В Баку штрафуют нарушителей карантина

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции от граждан требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания) и покидать жилище только в случае необходимости.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД выявляют лиц, передвигающихся в столице без соответствующего разрешения, в том числе водителей и пассажиров транспортных средств:

"В отношении граждан, не имеющих соответствующего разрешения, принимаются меры в соответствии с законодательством".

Напомним, что согласно решению Кабинета министров, в рамках принятых государством мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, с 31 марта по 20 апреля гражданам необходимо оставаться в частных домах и квартирах по постоянному или временному месту жительства.