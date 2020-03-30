Гражданам Азербайджана ​запретили выходить на улицу

В рамках мер, принятых государством для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, гражданам необходимо оставаться в частных домах и квартирах по постоянному или временному месту жительства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается,что выход людей из частных домов и квартир возможен в случае неотложной медицинской помощи, непосредственной угрозы жизни и здоровью, для посещения разрешенных объектов розничной торговли и коммунального обслуживания, утилизации бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях специального режима.

В связи с вышеизложенным, деятельность в других областях, за исключением областей работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, будет приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

В целях сведения к минимуму контактов между людьми и, таким образом, снижения уровня заражения, деятельность в следующих областях работы и услуг запрещена в течение заявленного периода.

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