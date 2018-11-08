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    В Баку сбивший насмерть пешехода чемпион мира выпущен на свободу из зала суда

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу чемпиона мира Урхана Оруджева, обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

    Приговором суда У.Оруджев лишен свободы сроком на 4 года 2 месяца и 16 дней. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа. У.Оруджев отпущен на свободу из зала суда.

    Согласно приговору, он оштрафован на 1000 манатов.

    Напомним, что прокурор в своем выступлении просил приговорить У.Оруджева к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    Напомним, что 25 января этого года в поселке Бузовна Хазарского района жителя поселка Маштага Салима Зульфугарова сбил неизвестный автомобиль. 31-летний Салим Зульфугаров был госпитализирован с тяжелыми травмами, он скончался в больнице.

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