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В Баку рабочего насмерть зажало между потолком и лифтом

В Баку рабочего насмерть зажало между потолком и лифтом

В Баку трагически погиб рабочий.

Как сообщает Report, инцидент произошел 21 января около 12 часов полудня в жилом здании, расположенном по адресу: Низаминский район, проспект Г.Алиева, 115.

При установке лифта ООО İKMA Services в результате движения лифта работавший в компании установщиком Муса Демиров 1998 г.р. погиб, зажатый между лифтом и потолком шахты.

По факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

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