В Баку пытавшийся убить знакомого приговорен к 16-ти годам тюрьмы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу Панаха Алиева, обвиняемого в попытке умышленного убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор.

Согласно приговору суда, П. Алиев лишен свободы сроком на 16 лет.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в Баку. П. Алиев сначала ударил соседа Халида Лятифзаде камнем, а затем топором. Доставленного в больницу раненого удалось спасти.

В ходе расследования выяснилось, что драка между мужчинами началась из-за ругани. Находившийся под воздействием алкоголя Х. Лятифзаде оскорбил П. Алиева. В результате П. Алиев совершил преступление.

Он обвинялся по ст. 29 (покушение на преступление) и 120.2.4 (попытка умышленного убийства, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.