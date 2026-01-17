В Баку пять человек задержаны по подозрению в краже

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.

Как сообщили Report в МВД, в полицию поступило обращение в связи с кражей аккумулятора из автомобиля в Сабунчинском районе столицы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые - ранее судимые 37-летний А.Гулиев и 39-летний А.Аббасов.

Аналогичные преступления зафиксированы и в Бинагадинском районе Баку. Так, с одного из объектов были похищены строительные инструменты и бытовые предметы на сумму 700 манатов. По данному факту установлены и задержаны подозреваемые - 36-летний В.Климашкин и ранее судимый 33-летний А.Рагимли.

Кроме того, в Бинагадинском районе задержана 24-летняя Н.Садыгова, подозреваемая в краже из квартиры 2100 манатов и ювелирных изделий на сумму 700 манатов.

Расследования по фактам продолжаются.