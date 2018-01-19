В Баку психически неуравновешенный автоугонщик совершил аварию, 2 человека ранено - ФОТО

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к столкновению трех автомобилей.

Как передает Report, автомобиль марки Opel, с государственными номерами 10-ZL-176, двигаясь по улице Шерифзаде, потерял управление, и, протаранив дорожное ограждение, автомобиль выехал на встречную полосу.

В результате этого Opel столкнулся сначала с автомобилем с государственными номерами 90-GE-822 марки Mercedes, а затем с другим автомобилем марки Opel. Во время аварии водитель и пассажир автомобиля марки Mercedes получили черепно-мозговые травмы.

Было выявлено, что аварию совершил Джавадов Фаррух Кямалпаша оглу. Позже стало известно, что у него нет водительских прав, и он угнал автомобиль у своего брата Джавадова Тарлана Фаррух оглу. Сообщается, что Ф. Джавадов психически неуравновешен.