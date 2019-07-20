​В Баку проведен рейд против нарушающих правила водителей – ВИДЕО

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции полицейского отдела Хатаинского района города Баку приняли меры против нарушающих правила водителей.

Во время рейдов, в которых участвовал и сотрудник Report, нарушившие правила дорожного движения водители были задержаны, и им были объяснены требования закона. В отношении некоторых водителей были составлены административные протоколы, многим сделано предупреждение.

Также оказана помощь водителю, автомобиль которого вышел из строя на территории "Украинского круга". Сотрудники дорожной патрульной службы вызвали эвакуатор из-за препятствования движению, автомобиль эвакуирован с территории.