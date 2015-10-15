​В Баку прошел суд по делу женщины, обвиняющейся в хищении

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу обвиняющейся в хищении Светланы Гулиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева выступил адвокат обвиняемых.

Он попросил суд расследовать дело: "Под опекой Светланы Гулиевой находится несовершеннолетний ребенок. Прошу судейский состав принять это во внимание и повторно расследовать дело".

Очередное судебное заседание назначено на 22 октября.

Напомним, что выступивший на предыдущем судебном процессе гособвинитель попросил лишить С.Гулиеву свободы сроком на 10 лет 6 месяцев.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году. В распространенной министерством внутренних дел информации говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного следственного управления и Главного управления уголовного розыска МВД была задержана жительница Баку Светлана Гулиева, укравшая 25 июня 2014 года из квартиры Татьяны Гулиевой 5 000 манатов.

В результате расследований выяснилось, что в целом С.Гулиевой украдено 600 тыс. манатов.

Она обвиняется по ст. 177.3.2 (кража с нанесением ущерба в крупном размере).