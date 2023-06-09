В Баку пропала мать с малолетними детьми

В Баку пропала мать с малолетними детьми

В Баку пропала мать с малолетними детьми. Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 3 июня на территории совхоза "Сюдчулук" Сабунчинского района. Новрузова Гульгяз Дурсун гызы ушла из дома со своими малолетними детьми - Мурадом Новрузовым и

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В Баку пропала мать с малолетними детьми.



Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 3 июня на территории совхоза "Сюдчулук" Сабунчинского района.



Новрузова Гульгяз Дурсун гызы ушла из дома со своими малолетними детьми - Мурадом Новрузовым и Муразом Новрузовым, и не вернулась.



По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал