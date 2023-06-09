В Баку пропала мать с малолетними детьми.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 3 июня на территории совхоза "Сюдчулук" Сабунчинского района.
Новрузова Гульгяз Дурсун гызы ушла из дома со своими малолетними детьми - Мурадом Новрузовым и Муразом Новрузовым, и не вернулась.
По факту ведется расследование.
В Баку пропала мать с малолетними детьмиВ Баку пропала мать с малолетними детьми В Баку пропала мать с малолетними детьми. Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 3 июня на территории совхоза "Сюдчулук" Сабунчинского района. Новрузова Гульгяз Дурсун гызы ушла из дома со своими малолетними детьми - Мурадом Новрузовым и
Происшествия
9 июня 2023 г. 09:18
https://static.report.az/photo/b3949292-d667-33a9-bcfc-65282d682fed.jpg
В Баку пропала мать с малолетними детьми.
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