В Баку пропала без вести студентка

В Баку пропала без вести 18-летняя девушка.

Как сообщает Report, инцидент произошел 7 октября на территории Наримановского района столицы.

Фатима Кялбялиева 2001 г.р. вышла из дома, расположенного по адресу ул. Нариманова, 11 в Наримановском районе и направилась в Бакинский колледж бизнеса и кооперации. Спустя некоторое время девушка вышла из учебного заведения, но домой не вернулась.

Расследование по факту ведется в 16-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции.