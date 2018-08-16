В Баку пропал без вести "трезвый водитель" - ФОТО

Гянджа. 16 августа. REPORT.AZ/ В Баку работающий "трезвым водителем" 26-летний молодой человек пропал без вести.

Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Фарадж Фадаи оглу Сарвануш 1992 г.р. некоторое время назад приехал в Баку на заработки.

Мать Ф.Сарвануша Махбуба Таирова заявила местному бюро Report, что с сыном последний раз она разговаривала 15 дней назад: "Фарадж работал "трезвым водителем" в городе Баку, на территории 28 мая. В последний раз мы разговаривали в конце прошлого месяца. Затем я несколько дней звонила ему, не могла дозвониться. Никакой связи не было. Я сообщила в службу 102 министерства внутренних дел. С его отцом мы в разводе, он живет в Габалинском районе, у него тоже мы поинтересовались - сына там также нет. Прошу тех, кто видел моего сына сообщить в полицию".

Просьба к тем, кто видел Фараджа Сарвануша предоставить информацию, позвонив по телефону (055) 893-12-40.