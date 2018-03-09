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    В Баку прокурор запросил срок для криминального авторитета

    Очередное судебное заседание назначено на 16 марта

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и хулиганстве Анара Магеррамова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева выступил гособвинитель. Прокурор потребовал приговорить обвиняемого к 9 годам лишения свободы. Очередное заседание суда назначено на 16 марта.

    Согласно обвинению, А.Магеррамов, находясь с неизвестными следствию лицами в ночном клубе Night Office в Сабаильском районе, избил Кямрана Гусейнова, пристававшего, как ему показалось, к девушке, с которой он пришел в клуб. Пострадавший получил несколько телесных повреждений.

    При задержании А.Магеррамова при нем были обнаружены наркотики.

    Отметим, что задержанный известен в криминальном мире как "Положение Анар".

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