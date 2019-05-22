В Баку прокурор потребовал наказания для женщины, обвиняемой в убийстве мужа

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу Вафы Оруджовой, обвиняемой в убийстве мужа.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Азада Меджидова было объявлено о завершении судебного следствия.

Государственный обвинитель потребовал приговорить женщину к 16 годам лишения свободы.

Следующее заседание суда назначено на 7 июня.

Отметим, что 24 ноября прошлого года житель Баку Ровшан Мусаев был госпитализирован с колото-резаными ранениями в больницу в Наримановском районе столицы, где и скончался.

Подозреваемая в совершении преступления на почве конфликта В.Оруджева была задержана в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, совершенных сотрудниками полиции и прокуратуры.