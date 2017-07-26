В Баку прокурор попросил наказания для обвиненной в мошенничестве жены бизнесмена

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Таймины Абдуллаевой, обвиняемой в подлоге и мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Рамеллы Аллахвердиевой выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил лишить Т. Абдуллаеву свободы сроком на 9 лет.

После выступил адвокат обвиняемой Васиф Исрафилов. Он потребовал вынести его подзащитной оправдательный приговор.

Очередной судебный процесс назначен на 28 июля.

Отметим, что Т. Абдуллаева была задержана сотрудниками полиции 21 июня прошлого года, в отношении нее применена мера пресечения в виде запрета на выезд.

Уголовное дело в отношении Т. Абдуллаевой возбуждено на основе жалобы ее супруга, бизнесмена Барата Абдуллаева. Б. Абдуллаев сообщил, что его супруга Т. Абдуллаева с целью присвоения и продажи совместно нажитого имущества в виде жилплощади получила поддельные удостоверение личности. После с помощью этого документа она осуществила отчуждение квартиры за 250 тыс. манатов, нанеся ему урон в размере 890 тыс. манатов.