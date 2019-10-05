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В Баку произошло ДТП со смертельным исходом - ФОТО

​В Баку произошло ДТП со смертельным исходом
© Foto: "Report"

В Наримановском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Так, Раджаб Муса оглы Рагимов на микроавтобусе "Mercedes Vita", с государственным знаком "99-MH-889", на скоростной полосе движения сбил пассажира (личность уточняется – ред.) выходящего из автомобиля марки "Tofaş", с государственным номером "90-HX-930, который принадлежал Пюнхану Мамедову.

Мужчина скончался от полученных травм.

На месте происшествия находятся сотрудники ГДП.

По факту ведется расследование.

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