В Баку произошло ДТП со смертельным исходом - ФОТО

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, движущийся в направлении проспекта З.Буньятова автомобиль марки "Hyundai Elantra" врезался сзади в автомобиль, вышел из контроля и столкнулся с бордюром.

В результате 25-летний водитель, предлагающий услуги такси, скончался на месте происшествия. ДТП вызвал пожар в машине. Пожар потушили проходившие мимо военные.

По словам свидетелей происшествия, водитель был в сонном состоянии и водил автомобиль на высокой скорости.

В результате ДТП помимо "Hyundai Elantra" получили повреждение еще две машины.