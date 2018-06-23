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    В Баку произошло ДТП с участием "лондонского" такси - ФОТО

    © Report

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием такси.

    Как сообщает Report, на проспекте Гейдара Алиева водитель "лондонского" такси Сафаров Ширмамед Незир оглы сбил пешехода в неположенном месте для перехода.

    Пострадавший, 1992-го года рождения Алиев Расим Сохбят оглы в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу №3.

    От удара автомобиль деформировался.

    Пострадавший был прооперирован. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

    Водитель был привлечен к административной ответственности.

    Автомобиль отправлен на штрафстоянку

    ФОТО: Руслан Мамедов

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