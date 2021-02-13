В Баку произошел пожар

В Баку произошел пожар.

В Баку произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ночь на 13 февраля на "горячую линию" министерства 112 поступила информация о пожаре по адресу Сураханский район, поселок Йени Сураханы, улица Вахида Халилова, 26.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы и техника Государственной противопожарной службы министерства. Несмотря на ветреную погоду, благодаря усилиям пожарных пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорели конструкции и предметы домашнего обихода 2-х комнат одноэтажного 4-комнатного дома. Остальная часть дома, расположенный поблизости магазин по продаже мяса, прилегающие строения и передающая вышка оператора мобильной связи были защищены от огня.