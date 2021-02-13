О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку произошел пожар

В Баку произошел пожар В Баку произошел пожар.
Происшествия
13 февраля 2021 г. 15:36
В Баку произошел пожар

В Баку произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ночь на 13 февраля на "горячую линию" министерства 112 поступила информация о пожаре по адресу Сураханский район, поселок Йени Сураханы, улица Вахида Халилова, 26.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы и техника Государственной противопожарной службы министерства. Несмотря на ветреную погоду, благодаря усилиям пожарных пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорели конструкции и предметы домашнего обихода 2-х комнат одноэтажного 4-комнатного дома. Остальная часть дома, расположенный поблизости магазин по продаже мяса, прилегающие строения и передающая вышка оператора мобильной связи были защищены от огня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda yanğın olub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi