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    В Баку произошел пожар в здании, 3 человека получили ранения, трое спасены

    20 человек эвакуированы на безопасную территорию© Foto: Report.az

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара сгорело 10 погонных метров электрического кабеля в шахте здания (между 10 и 11 этажами).

    Во время пожара здания пожарниками были спасены 3 жителей, 20 человек эвакуированы в безопасное место, службой Скорой медицинской помощи 3 людям была оказана первичная медицинская помощь. Распространение огня было предотвращено. Пожар локализован в 00:56.

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