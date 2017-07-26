В Баку произошел пожар в здании, 3 человека получили ранения, трое спасены

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара сгорело 10 погонных метров электрического кабеля в шахте здания (между 10 и 11 этажами).

Во время пожара здания пожарниками были спасены 3 жителей, 20 человек эвакуированы в безопасное место, службой Скорой медицинской помощи 3 людям была оказана первичная медицинская помощь. Распространение огня было предотвращено. Пожар локализован в 00:56.