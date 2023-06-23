Пожар в пятиэтажном жилом доме в Баку локализован

Пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Иншаатчылар Ясамальского района города Баку, был локализован силами МЧС.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
Принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект Иншаатчылар, Ясамальский район, Баку.
Как передает Report, к вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие силы Службы спасения особого риска.
В рамках мер безопасности проведена эвакуация жильцов здания.
В настоящее время ведется тушение пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.