Пожар в пятиэтажном жилом доме в Баку локализован

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект Иншаатчылар, Ясамальский район, Баку.

Пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Иншаатчылар Ясамальского района города Баку, был локализован силами МЧС.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

07:47

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект Иншаатчылар, Ясамальский район, Баку.

Как передает Report, к вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие силы Службы спасения особого риска.

В рамках мер безопасности проведена эвакуация жильцов здания.

В настоящее время ведется тушение пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.