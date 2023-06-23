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Пожар в пятиэтажном жилом доме в Баку локализован

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Баку локализован На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект Иншаатчылар, Ясамальский район, Баку.
Происшествия
23 июня 2023 г. 08:56
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Баку локализован

Пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Иншаатчылар Ясамальского района города Баку, был локализован силами МЧС.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

07:47

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: проспект Иншаатчылар, Ясамальский район, Баку.

Как передает Report, к вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие силы Службы спасения особого риска.

В рамках мер безопасности проведена эвакуация жильцов здания.

В настоящее время ведется тушение пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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